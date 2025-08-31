X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
প্রাণিসম্পদ অধিদফতরকে আরও গতিশীল করতে চান নতুন সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৬
প্রাণিসম্পদ অধিদফতর

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরকে আরও গতিশীল করতে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের।

রবিবার (৩১ আগস্ট) প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা জানান।

অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সচিব বলেন, তিনি অধিদফতরের জনবল ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন।

সভার সভাপতি ও অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের অনেক অর্জন আছে, যা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। তিনি মনে করেন, মাঠপর্যায়ে এসব অর্জনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান। এ সময় অধিদফতরের সব স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 

 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি মেয়রের
আগস্টের ৩০ দিনে প্রবাসী আয় এলো ২৭ হাজার কোটি টাকা
ধর্ম উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
সাইফকে নিয়ে সালাউদ্দিন, ‘কাউকে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে তুলবেন না, আবার হুট করে নামিয়েও দেবেন না’
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
 
 
