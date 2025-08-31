প্রাণিসম্পদ অধিদফতরকে আরও গতিশীল করতে চান নতুন সচিব

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরকে আরও গতিশীল করতে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের।
রবিবার (৩১ আগস্ট) প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা জানান।
অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সচিব বলেন, তিনি অধিদফতরের জনবল ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন।
সভার সভাপতি ও অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের অনেক অর্জন আছে, যা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। তিনি মনে করেন, মাঠপর্যায়ে এসব অর্জনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।
সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান। এ সময় অধিদফতরের সব স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।