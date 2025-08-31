X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
দেশজুড়ে পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: পলিথিন জব্দ, কারখানা সিলগালা ও জরিমানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৪
পরিবেশ অধিদফতরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ অধিদফতর একযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে।

রবিবার (৩১ আগস্ট) রাজধানীর বসিলা এলাকায় রাস্তা দখল করে উন্মুক্তভাবে নির্মাণসামগ্রী রাখার দায়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাবরীনা রহমানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত এক প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ ছাড়া কয়েকজন ভবন মালিক ও ঠিকাদারকে সতর্ক করা হয়।

পলিথিনবিরোধী অভিযানে ফেনী, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার চকবাজার, ইমামগঞ্জ ও সোয়ারীঘাট এলাকায় ৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে ১৫টি মামলায় ৬২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ২৭৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি ৩টি কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করা হয়। ইমামগঞ্জ এলাকায় রেকি অভিযান চালানো হলেও পলিথিন উৎপাদনের প্রমাণ মেলেনি। বাজার ও দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয় এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কিশোরগঞ্জ, ফেনী, ঝিনাইদহ, সুনামগঞ্জ ও রাজবাড়ীতে ৬টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১৭টি মামলায় ২৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ২২টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। কয়েকজন চালককে সতর্কতামূলক বার্তাও দেওয়া হয়।

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ফেনীতে হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযানে এক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং কয়েকজন মালিককে সতর্ক করা হয়।

এছাড়া গাজীপুরের টঙ্গীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও ইটিপি ছাড়া পরিচালিত ৪টি অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

/এসএনএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতজরিমানাপলিথিন
খুলনায় সেতুর নিচ থেকে সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার
চবিতে সংঘর্ষ: গুরুতর আহত এক শিক্ষার্থীকে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা
শিকাগোতে ট্রাম্পের সেনা মোতায়েন ঠেকাতে কঠোর অবস্থান মেয়রের
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
