দেশজুড়ে পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: পলিথিন জব্দ, কারখানা সিলগালা ও জরিমানা

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ অধিদফতর একযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে।
রবিবার (৩১ আগস্ট) রাজধানীর বসিলা এলাকায় রাস্তা দখল করে উন্মুক্তভাবে নির্মাণসামগ্রী রাখার দায়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাবরীনা রহমানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত এক প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ ছাড়া কয়েকজন ভবন মালিক ও ঠিকাদারকে সতর্ক করা হয়।
পলিথিনবিরোধী অভিযানে ফেনী, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার চকবাজার, ইমামগঞ্জ ও সোয়ারীঘাট এলাকায় ৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে ১৫টি মামলায় ৬২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ২৭৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি ৩টি কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করা হয়। ইমামগঞ্জ এলাকায় রেকি অভিযান চালানো হলেও পলিথিন উৎপাদনের প্রমাণ মেলেনি। বাজার ও দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয় এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কিশোরগঞ্জ, ফেনী, ঝিনাইদহ, সুনামগঞ্জ ও রাজবাড়ীতে ৬টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১৭টি মামলায় ২৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ২২টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। কয়েকজন চালককে সতর্কতামূলক বার্তাও দেওয়া হয়।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ফেনীতে হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযানে এক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং কয়েকজন মালিককে সতর্ক করা হয়।
এছাড়া গাজীপুরের টঙ্গীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও ইটিপি ছাড়া পরিচালিত ৪টি অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।