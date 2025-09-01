X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫২আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫২
পুলিশের হেফাজতে আসামি

ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকায় মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে মো. রুবেল নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মো. মশিয়ার রহমান এই রায় দেন।

দণ্ডের পাশাপাশি ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আসামিকে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ঢাকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভুক্তভোগীকে দেওয়া নির্দেশও দেন আদালত।

সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. এরশাদ আলম (জর্জ) এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড হওয়ায় রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। আশা করি, এই রায় সমাজে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। রায় ঘোষণার সময় আসামিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর তাকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে আবারও কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতো ভুক্তভোগী ও আসামি। ২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর রাতে তারা ঘুমাচ্ছিল। রাত সাড়ে ৩টার দিকে রুবেল ভুক্তভোগীকে ঘুম থেকে তুলে ধর্ষণ করে। ঘটনার প্রায় দুই বছর আগে থেকেই বিভিন্ন সময় রুবেল বিভিন্ন কাজের কথা বলে ভুক্তভোগীকে নিজের রুমে ডাকতো এবং বিভিন্ন সময় তাকে ধর্ষণ করতো। এতে ভুক্তভোগী অন্তঃসত্ত্বা হয়। একই বছরের ২১ অক্টোবর ভুক্তভোগীর নানি বাদী হয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেন। ২০১৯ সালে ৩১ জানুয়ারি মামলাটি তদন্ত শেষে আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন কেরানীগঞ্জ মডেল থানার উপ-পরিদর্শক এস এম মেহেদী হাসান। মামলার বিচারকালে ৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ট্রাইব্যুনাল।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালত
সম্পর্কিত
সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউল নতুন মামলায় গ্রেফতার
ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ২ জনের জামিন নামঞ্জুর
বিচার বিভাগের সংস্কার প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে: প্রধান বিচারপতি
সর্বশেষ খবর
জনদুর্ভোগ এড়াতে র‌্যালি বাদ দিয়ে খাল-নালা পরিষ্কার করবে বিএনপি
জনদুর্ভোগ এড়াতে র‌্যালি বাদ দিয়ে খাল-নালা পরিষ্কার করবে বিএনপি
তিনটি ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
তিনটি ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
নোয়াখালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর হামলা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর
নোয়াখালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর হামলা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর
গুলশান লেকে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু
গুলশান লেকে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media