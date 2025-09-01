X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ২ নেতা রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪
জুলাই আন্দোলনে কেন্দ্রিক রাজধানীর দুই থানার পৃথক মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিয়াম রহমান ও প্রচার সম্পাদক তরিকুল ইসলাম তারেকের একদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামান ও সারাহ ফারজানা হকের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর মধ্যে শাহবাগ থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় সিয়াম ও পল্টন থানার হত্যা মামলায় তরিকুলের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।  

এদিন তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এরপর সিয়ামকে সাত দিন ও তরিকুলকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করে পুলিশ। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। অন্যদিকে আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে শুনানি করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ডের আদেশ দেন। 

হত্যা মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর একদফা দাবি আদায়ের কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। এর আগে ৭ ডিসেম্বর ডিবি পুলিশের হারুন অর রশীদ, মেহেদী হাসান ও বিপ্লব কুমার বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ে অভিযান ও ভাঙচুর চালায়। কার্যালয়ের পাশে থাকা হাজার হাজার নেতাকর্মীর ওপর হামলা চালায়। এতে মকবুল হোসেন নামে এক কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর মাহফুজুর রহমান বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ২৫৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

হত্যাচেষ্টা মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নতুন কমিটির নেতারা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে স্যার এ এফ রহমান হলসংলগ্ন নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে এ মামলা করেন। 

/এনএইচ/আরআইজে/
আদালতরিমান্ডবাংলাদেশ ছাত্রলীগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ
রংধনু গ্রুপের মালিকের বিলাসবহুল হোটেল ও ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
