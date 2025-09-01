ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল চালু

যানজট নিরসনে পরীক্ষামূলকভাবে রাজধানীর সাতটি মোড়ে নতুন স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করেছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
রবিবার (৩১ আগস্ট) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল চালু হওয়া সাতটি মোড় হলো— হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, বাংলামোটর, সোনারগাঁও, ফার্মগেট, বিজয় সরণি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং জাহাঙ্গীর গেট মোড়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিটিসিএ’র পাশাপাশি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) যৌথভাবে এ পরীক্ষামূলক সিগন্যাল ব্যবস্থা তদারকি করবে।
এ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, সাতটি মোড়ে নতুন স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ধাপে ধাপে রাজধানীর ২২টি মোড়ে এ ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।