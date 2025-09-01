বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলা থেকে ৩৫ জন অব্যাহতি পাচ্ছেন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় করা মামলায় ‘মিথ্যা অভিযোগে’ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে ৩৫ জনের অন্তর্বর্তী তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে নিজের ফেসবুক পোস্টে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। প্রেস সচিব উল্লেখ করেন, সিআরপিসি ১৭৩এ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী তদন্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।
এর মধ্যে ঢাকা জেলায় ৪ জন, রাজশাহী মহানগর এলাকায় আরএমপি ৮ জন, ঢাকা মহানগরী এলাকায় ডিএমপি ৪ জন, গাজীপুর জেলায় ১ জন এবং কুড়িগ্রাম জেলায় ১৮ জন।
এছাড়া আরও ১১৬ জনের রিপোর্ট দাখিলের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এর মধ্যে ডিএমপিতে ১০৩ জন ও গাজীপুরে ১ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ জন, ঢাকা জেলায় ৯ জনের বিষয়ে রিপোর্ট দাখিলের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।