মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৯আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৯
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউংয়ের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন রাষ্ট্রদূত তৌফিক ইসলাম শাতিল

দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তৌফিক ইসলাম শাতিল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউংয়ের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। সুসজ্জিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রদূত। সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায়।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট তার প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত তৌফিক ইসলাম উল্লেখ করেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু ও উন্নয়ন অংশীদার। তিনি দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূত শাতিল বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার অব্যাহত মানবিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশের ধন্যবাদ ও প্রশংসা পৌঁছে দেন। তিনি দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির ঘোষিত উদ্দেশ্যেরও প্রশংসা করেন।

প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে আরও গভীর সম্পর্ক অর্জনের উপায় খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অদূর ভবিষ্যতে পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন তার সহধর্মিণী কাজী সায়মা হক।

বিষয়:
দক্ষিণ কোরিয়ারাষ্ট্রদূত
