মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলী লীগ নেত্রী স্বপ্না

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৪আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৪
স্বপ্না আক্তার (ছবি: সংগৃহীত)

জুলাই আন্দোলনের সময় গুলশানে ইমরান নামে এক ব্যক্তি নিহতের মামলায় ১৫ নং ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভানেত্রী স্বপ্না আক্তারকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো.সেফাতুল্লাহ তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এর আগে, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের মাটিকাটা এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে যৌথবাহিনী।

গ্রেফতারের পর মঙ্গলবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এসআই মাজহারুল ইসলাম স্বপ্না আক্তারকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। স্বপ্নার পক্ষে তার আইনজীবী ওমর ফারুক জামিন চেয়ে আবেদন করেন। তবে মামলার মূল নথি না থাকায় জামিন শুনানি হয়নি। মূল নথি পাওয়ার পর জামিন শুনানি হবে জানিয়ে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই মোক্তার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণী অনুযায়ী, জুলাই আন্দোলনের সময় গুলশানের শাহজাদপুর সুবাস্তু মার্কেটের সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় আহত ইমরানকে রক্তাক্ত অবস্থায় ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় গত এপ্রিলে গুলশান থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

আদালতগ্রেফতারকারাগার
নিরপেক্ষ নির্বাচন করেছেন প্রশাসনে এমন কর্মকর্তা দেখছেন না প্রধান উপদেষ্টা: মঞ্জু
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে ‘বিজ্ঞান উৎসব’এর তৃতীয় আসর শুরু
শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ উপাধি দেয়নি হেফাজতে ইসলাম: আজিজুল হক
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
