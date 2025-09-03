X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডিএসসিসির সঙ্গে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতরের চুক্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২১
ডিএসসিসির পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতরের পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আনোয়ার হোছাইন আকন্দ সমঝোতা স্মারকে সই করেন

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) নগর ভবনের বুড়িগঙ্গা সভাকক্ষে সমঝোতা স্মারক সই হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের উদ্যোগে সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অর্থায়ন এবং জ্যাপাইগো বাংলাদেশের অংশগ্রহণে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতর নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মিডওয়াইফদের জন্য কারিগরি নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী মিডওয়াইফারি পদ সৃষ্টিতেও সহায়তা করবে তারা।

অন্যদিকে ডিএসসিসি নগর স্বাস্থ্যসেবায় মিডওয়াইফদের সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রশাসনিক সহায়তা দেবে। এছাড়া মিডওয়াইফদের সেবার মান ও সহায়তা বৃদ্ধিসহ নগরবাসীর জন্য মানসম্মত ও সুলভ স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তুলতে কাজ করবে।

ডিএসসিসির পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতরের পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আনোয়ার হোছাইন আকন্দ সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে এই সমঝোতা স্মারক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

সিটি করপোরেশন এলাকায় নরমাল ডেলিভারি ও প্রসূতি সেবার প্রসারে এবং প্রান্তিক পর্যায়ে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ডিএসসিসি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিডওয়াইফারি সেবা চালু করা হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ডিএসসিসির ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল ও নাজিরাবাজার মাতৃসদনে সার্বক্ষণিক মিডওয়াইফারি সেবা দেওয়া হচ্ছে।

/এএইচএস/আরকে/
বিষয়:
ঢাকা দক্ষিণ সিটি
সম্পর্কিত
লাইসেন্স ছাড়া বাজার বসালে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি
শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে দক্ষিণ সিটিতে টিকাদান ক্যাম্পেইন
মশক নিধনের বাজেট বাড়লেও মশা কমছে না, বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী
সর্বশেষ খবর
ছাত্রদলের ‘উগ্র স্লোগানের’ প্রতিবাদে মিছিল করবে ছাত্রশিবির
ছাত্রদলের ‘উগ্র স্লোগানের’ প্রতিবাদে মিছিল করবে ছাত্রশিবির
সামরিক কুচকাওয়াজে বিশ্বের সামনে চীনের শক্তি প্রদর্শন
সামরিক কুচকাওয়াজে বিশ্বের সামনে চীনের শক্তি প্রদর্শন
বিশ্ব আর্চারি থেকে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের সংগঠক
বিশ্ব আর্চারি থেকে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের সংগঠক
এবার হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিক রিমান্ডে  
এবার হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিক রিমান্ডে  
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media