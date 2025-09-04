X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
স্ত্রীসহ চট্টগ্রামের সাবেক এমপির বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলার সিদ্ধান্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৫আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৫
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

চট্টগ্রাম-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য দিদারুল আলম ও তার স্ত্রী ইসমাত আরার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকালে এ তথ্য জানান দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম।

তিনি বলেন, দিদারুল আলম ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৩ কোটি ৮২ লাখ ৪৯ হাজার ৫০১ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়া ২০টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৯৪৮ কোটি ৮৮ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৮ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করে হস্তান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও মানিলন্ডারিং আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন তিনি। অপরদিকে দিদারুল আলমের স্ত্রী ইসমাত আরা স্বামীর সহযোগিতায় জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার ৪৫০ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এসব অভিযোগে তাদের দুজেনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক।

বিষয়:
দুদক
