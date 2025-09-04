X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৮আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৮
গ্রেফতারকৃত মো. তারিকুল ইসলাম ওরফে নয়ন

রাজধানীর চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে মো. তারিকুল ইসলাম ওরফে নয়ন (৩৩) নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে চকবারের বড় কাটারা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়েরকৃত একাধিক মামলা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। 

সিআইডি জানায়, গ্রেফতারকৃত নয়নকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, সে দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ ও ভেজাল কসমেটিক উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত। এসব ভেজাল পণ্য ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষ ক্যানসারসহ নানা ধরনের মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

আসামির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভেজাল ও ক্ষতিকর পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে জড়িত অন্যদেরও আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:
রাজধানীগ্রেফতারখাদ্যে ভেজাল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
