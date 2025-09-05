নুরসহ গণঅধিকারের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা: বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন

নুরুল হক নুরসহ গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
এর আগে ২ সেপ্টেম্বর নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তদন্তে বিচারপতি মো. আলী রেজার নেতৃত্বে এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং গুরুতর আঘাতের ঘটনা তদন্তে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটতে সভাপতি হিসেবে বিচারপতি মো. আলী রেজা এবং সদস্য হিসেবে আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সশস্ত্র বাহিনীর বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার।
কমিটির কার্য পরিধিতে বলা হয়, ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ও গুরুতর আঘাতের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উল্লিখিত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ করবে।
পাশাপাশি তদন্ত কাজ শেষ করে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিশনকে সাচিবিক সহায়তাসহ সব প্রকার সহায়তা দেবে, কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে এবং কমিশনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যেকোনও ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিতে পারবে।