শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
মিরপুরে অবৈধ অস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৩আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৩
অস্ত্রসহ গ্রেফতার মো. আরিফ উদ্দিন ও হাফিজুল ইসলাম শামীম

রাজধানীর মিরপুরে অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র ও গুলিসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির মিরপুর থানা পুলিশ। তারা হলেন- মো. আরিফ উদ্দিন (৪৬) ও হাফিজুল ইসলাম শামীম (৪৬)।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর ২ নম্বর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি শটগান, একটি টিউব ম্যাগাজিন, একটি বোল্ট অ্যান্ড বোল্ট ক্যারিয়ার, দুটি বডি লকিং পিন, ব্যারেল জ্যাকেট, আগুনে পোড়া ট্রিগার গার্ড এবং দুটি শটগানের সীসা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

শুক্রবার ডিএমপির মিডিয়া শাখা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে মিরপুরের সেকশন-২ এলাকায় তুলি জেনারেল স্টোরের সামনে চেকপোস্টে দায়িত্ব করছিল পুলিশের একটি টহল দল। এ সময় পুলিশ সদস্যরা দুই ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে। পরে তল্লাশি করে আরিফ উদ্দিনের হাতে থাকা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে অস্ত্র ও যন্ত্রাংশ এবং হাফিজুলের পকেট থেকে দুটি সীসা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি জানায়, গ্রেফতার দুইজন পলাতক আসামি নাসিরের (৪৫) সঙ্গে যোগসাজশে অবৈধভাবে অস্ত্র ও কার্তুজ ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এগুলো হেফাজতে রেখেছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:
ডিএমপিঅস্ত্র
