গণশিক্ষা সচিবের নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা, সতর্ক করল মন্ত্রণালয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৬আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার নাম ও ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার নাম ও ছবি ব্যবহার করে একটি চক্রের প্রতারণার অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে একটি প্রতারক চক্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ০১৮৫১-২৭৪৫৬৫ নম্বর থেকে (যা মন্ত্রণালয়ের সচিবের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর নয়) প্রতারণার চেষ্টা করছে। তারা সচিব পরিচয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আর্থিক প্রণোদনার প্রলোভন দেখিয়ে কর্মকর্তাদের কাছে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যাদি চাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। তাই এ বিষয়ে কারও কাছে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যসহ অন্য যেকোনোও স্পর্শকাতর তথ্য চাওয়া হলে, তা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, উপরোল্লিখিত নম্বর ছাড়াও ভিন্ন কোনও নম্বর থেকে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ ধরণের কোনও কল এলে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অথবা নিকটস্থ থানায় অভিযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:
প্রতারক চক্রশিক্ষা মন্ত্রণালয়সচিবালয়
