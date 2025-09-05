আদালতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ডিআরইউর নিন্দা

পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আদালতে সাংবাদিকদের ওপর কতিপয় আইনজীবীদের হামলা ও হেনস্থার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর এজলাসে আইনজীবীদের হামলা ও হেনস্থার স্বীকার হন ডিআরইউ সদস্য মোক্তাদির রশীদ রোমিও এবং সাংবাদিক আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ডিআরইউ কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল এ ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
ডিআরইউ নেতারা বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর হুমকি। এর আগেও আদালত পাড়ায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেই হামলাগুলোর বিচার হলে আবারও এমন ঘটনা ঘটতো না। হামলা রোধ ও হামলাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আরও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানাচ্ছে ডিআরইউ।