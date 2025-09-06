৪ দাবিতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শূন্য থাকা আসনগুলো পূরণে দ্বিতীয় দফা ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ চার দফা দাবি জানিয়েছেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানান তারা।
মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা বলেন, বর্তমানে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ৬০০ এর বেশি আসন খালি রয়েছে; যা দেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য বড় হুমকি। দেশের জনসংখ্যা ও চিকিৎসা সেবার ঘাটতি পূরণে প্রতিটি আসনের পেছনে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। এত মেধাবী শিক্ষার্থী আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও এই আসনগুলো ফাঁকা থাকার যৌক্তিকতা নেই।
শিক্ষার্থীরা জানান, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে তিনবার এবং ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে দুইবার ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ফলে শূন্য আসন পূরণে পুনঃভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ একটি নিয়মিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
তাদের অভিযোগ, ২৫ মে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতর মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিল, আসন ফাঁকা থাকলে দ্বিতীয় দফায় সার্কুলার দেওয়া হবে। কিন্তু এখন ‘পোর্টাল বন্ধ’ হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সেই আশ্বাস ভঙ্গ করা হচ্ছে।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ১৫ জুন শান্তিপূর্ণভাবে ডিজিএমই ভবনের সামনে মানববন্ধন করলে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে তারা ক্ষুব্ধ ও হতাশ। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের চার দাবি হলো– ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শূন্য আসন পূরণে অবিলম্বে দ্বিতীয় দফা ভর্তি সার্কুলার প্রকাশ করতে হবে; ২৫ মের আগের দেওয়া সরকারি মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; পোর্টাল বন্ধ অজুহাতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস না করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তা পুনরায় খুলতে হবে এবং ১৫ জুনের হামলার ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।