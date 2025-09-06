কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা

পরিবেশ অধিদফতরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খায়রুন্নাহারের নেতৃত্বে পল্টন থানা পুলিশ ও ডিএমপি পুলিশের সমন্বয়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কাকরাইল এলাকায় এই অভিযান চলাকালে ১০টি ডিজেলচালিত বাস ও ট্রাকের গ্যাসীয় নিঃসরণমাত্রা স্মোক অপাসিটি মিটার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এ সময় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬(১) লঙ্ঘন এবং দণ্ড ১৫(১) অনুযায়ী কালো ধোঁয়া নির্গমনের কারণে ৬টি মামলায় ৬ জনকে মোট ৮ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে পরিবেশ অধিদফতর, ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. মনির উদ্দিন আহাম্মদ প্রসিকিউশন প্রদান করেন।
পরিবেশদূষণ রোধে পরিবেশ অধিদফতরের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলে জানানো হয়েছে।