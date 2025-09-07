X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ডাকসু নির্বাচন

প্রচারণার শেষ দিন আজ, সোমবার ক্যাম্পাস পরিষ্কার করবে ছাত্রদল

ঢাবি প্রতিনিধি 
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৭আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)

আগামী মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার শেষ দিন আজ। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শেষ দিনের প্রচারণা চালাতে পারবেন প্রার্থীরা।

এদিকে ডাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা ঘিরে হ্যান্ডবিল-লিফলেটসহ প্রচারণায় ব্যবহৃত জিনিসগুলো ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকায় আগামীকাল সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে ছাত্রদল।

শনিবার (৬ আগস্ট) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক ওয়াসী তামি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টা থেকে দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতাকর্মীদের উদ্যোগে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে।

/আরআইজে/
বিষয়:
ডাকসুছাত্রদলডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন ফোন করে নারী শিক্ষার্থীর কাছে ভোট চাওয়ায় বহিষ্কার খুলনার ছাত্রদল নেতা
ডাকসু নির্বাচনহামলার আশঙ্কায় ভিপি প্রার্থী শামীমের জিডি
ডাকসু: শেষ মুহূর্তে সংযমী প্রচারণায় প্রার্থীরা
সর্বশেষ খবর
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media