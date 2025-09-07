শেষ মুহূর্তে প্রার্থী ও সমর্থকদের ব্যস্ত প্রচারণা, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি

আর মাত্র একদিন পরই মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন।
নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে শেষ সময়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা। শিক্ষার্থীদের শোনাচ্ছেন প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি। শিক্ষার্থীরাও তাদেরকে আশ্বস্ত করছেন।
গণসংযোগ, মিছিল ও শপথ অনুষ্ঠানসহ সব জায়গাতেই নিজেদের কমিটমেন্টের কথা বলছেন প্রার্থীরা।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে— ক্যাম্পাসের টিএসসি চত্বর, মধুর ক্যান্টিন, আর্টস ফ্যাকাল্টি, মল চত্বর, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও গণগ্রন্থাগারসহ সব জায়গায় শিক্ষার্থীদের জটলা। সেখানে তাদের কাছে লিফলেট বিতরণ করছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকরা।
দুপুরে আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলের সদস্যরা। এতে উপস্থিত ছিলেন ওই প্যানেলর ভিপি আবিদুল ইসলাম খান, জিএস শেখ তানভীর বারী হামীম ও এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ। তারা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন।
জোহরের নামাজের পর সমাজবিজ্ঞান ভবনের সামনে প্রচারণা চালান ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের দোয়া চান। বলেন, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লব হবে। তিনিও বৈষম্যহীন নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান।
বিকাল ৩টায় গণগ্রন্থাগারের সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গণসংযোগ করেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেল বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের।
একই সময় আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে প্রচারণা চালান ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত ডাকসু ফর চেঞ্জ প্যানেলের বিন ইয়ামীন মোল্লা।
দুপুর আড়াইটায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দেন ‘অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী নাইম হাসান হৃদয়। তারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষদ প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
অপরদিকে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের উমামা ফাতেমা এবং বামজোটের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের শেখ তাসনিম আফরোজ ইমিও বিভিন্ন আবাসিক হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চান।
শুধু ভিপি প্রার্থীরাই নন, জিএস ও এজিএসসহ সব পদের প্রার্থীরাই শেষ মুহূর্তে নিজেদের পক্ষে প্রচারণা চালান। তারাও নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।
আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের আড্ডায় আলোচনার প্রধান উপজীব্য যেন ডাকসু নির্বাচন। কে হচ্ছেন ডাকসুর আগামী দিনের ভিপি। তা নিয়ে কষছেন নানা হিসাব-নিকাশ।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী রিজওনুল হক বলেন, বিগত দিনে শিক্ষার্থীদের প্রতি যাদের বেশি অবদান রয়েছে, আমরা তাদেরকেই মূল্যায়ন করবো।
রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষার্থী সাদিয়া আক্তার বলেন, আমরা যোগ্যদেরকেই বেছে নেবো। দল কোনও ব্যাপার নয়।
বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের বলেন, বিগত দিনে প্রতিটি ক্রান্তিকালেই শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলাম। আশা করি, তাদের ভালোবাসা পাবো।
অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী নাইম হাসান হৃদয় বলেন, জয়-পরাজয় বড় কথা নয়, আমাদের লড়াই দেশবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।