X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিং

চার দফা দাবিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলমান আন্দোলনে দেশবিরোধী শক্তির ইন্ধন রয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। গোয়েন্দা সূত্রে এমন তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি। সরকার এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রেস সচিব।

তিনি বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিষয়ে সরকার সহনশীল, কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ কিংবা গ্রাহক সেবা ব্যহত হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।’ 

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান প্রেস সচিব।

তিনি বলেন, ‘পল্লী বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। বদলিকৃতদের আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তের আদেশগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কোনও প্রয়োজন নেই বলে মনে করে অন্তর্বর্তী সরকার।’

উল্লেখ্য, চাকরিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও হয়রানিমূলক পদক্ষেপ বন্ধসহ ৪ দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণছুটিতে যাওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন তারা।

/এসও/এম/
বিষয়:
আন্দোলনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সম্পর্কিত
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ
নিন্দা জানানো সরকারের দায়িত্ব: প্রেস সচিব
সর্বশেষ খবর
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে হতাশা বিরাজ করছে: মান্না
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি
ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস
ডাকসু নির্বাচন: ৯ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে চলবে শাটল সার্ভিস
ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ডসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি 
ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ডসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি 
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media