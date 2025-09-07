বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

চার দফা দাবিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলমান আন্দোলনে দেশবিরোধী শক্তির ইন্ধন রয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। গোয়েন্দা সূত্রে এমন তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি। সরকার এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রেস সচিব।
তিনি বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিষয়ে সরকার সহনশীল, কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ কিংবা গ্রাহক সেবা ব্যহত হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।’
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান প্রেস সচিব।
তিনি বলেন, ‘পল্লী বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। বদলিকৃতদের আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তের আদেশগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কোনও প্রয়োজন নেই বলে মনে করে অন্তর্বর্তী সরকার।’
উল্লেখ্য, চাকরিতে বৈষম্য দূরীকরণ ও হয়রানিমূলক পদক্ষেপ বন্ধসহ ৪ দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণছুটিতে যাওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন তারা।