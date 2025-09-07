X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ভারতে নতুন অভিবাসন আইন

সংখ্যালঘু ‘নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া’ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৪আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৪
ফাইল ছবি/বাংলা ট্রিবিউন

ভারত সরকার ‘অভিবাসন ও বিদেশি আইন ২০২৫’ গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর করেছে। এই আইনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের কোনও সংখ্যালঘু যদি ‘ধর্মীয় নিপীড়ন’-এর শিকার হয়ে অথবা ‘ধর্মীয় নিপীড়ন’-এর আশঙ্কায় ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে নতুন চালু হওয়া এই আইনে ছাড় দেবে দেশটি।

এর আগে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী তিনটি প্রতিবেশী দেশের যেসব সংখ্যালঘু ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হওয়ার দাবি করে বা অভিযোগ তুলে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়ার সময়সীমা ছিল ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সময়সীমা ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে নতুন আইনে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) ভারতের এই আইন নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

বিবৃতিতে সংগঠনের তিন সভাপতি অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, ঊষাতন তালুকদার ও নির্মল রোজারিও এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ বলেছেন, ‘এতে করে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের দেশত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ভারত সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্তে কী নীতি কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব কী হতে পারে সে বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণে নেওয়া উচিত।’

বিবৃতিতে ধর্মীয় নেতারা দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও ‘আদিবাসীদের’ মনোজগতে যে শঙ্কা ও আস্থার সংকট রয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, ‘সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে জীবন-জীবিকার সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের ওপর চলমান নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে।’

বিবৃতিতে নেতারা আরও বলেন, ‘ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের নির্যাতন-নিপীড়ন করে এবং তাদেরকে অমর্যাদা ও অবহেলা করে এ দেশে টেকসই গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়।’

বিবৃতিতে নেতারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিশ্চয়ই গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া রোধে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।’

/এসও/এমএইচআর/
বিষয়:
ভারতবাংলাদেশ ভারত সম্পর্কঅভিবাসন
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্রে হুন্দাই কারখানায় অভিযান, দক্ষিণ কোরীয় নাগরিক গ্রেফতার, মুক্তির জন্য চুক্তি
৬০ বছর পর বন্ধ হচ্ছে ভারতের আইকনিক পারসি ম্যাগাজিন     
ট্রাম্প সমালোচনা করার পর মোদি বললেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ‘খুবই ইতিবাচক’
সর্বশেষ খবর
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে আটক করায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ
গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে আটক করায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ
সংসদীয় আসন কমানোর প্রতিবাদে বাগেরহাটে হরতালসহ ৫ দিনের কর্মসূচি
সংসদীয় আসন কমানোর প্রতিবাদে বাগেরহাটে হরতালসহ ৫ দিনের কর্মসূচি
ঢাবি গবেষণা সোসাইটির জরিপ: ডাকসু নির্বাচনে এগিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা
ঢাবি গবেষণা সোসাইটির জরিপ: ডাকসু নির্বাচনে এগিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media