X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরে নতুন ডিজি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৩
ফারুক আহম্মেদ (ফাইল ফটো)

সরকার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) নিয়োগ দিয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহম্মেদ প্রেষণে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন গ্রেড-১ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলীম আখতার খান। তিনি অবসরে যাওয়ার পর ডিজির পদ খালি রয়েছে।

 

/এসআই/এপিএইচ/
বিষয়:
ভোক্তা অধিকার
সম্পর্কিত
বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
মিষ্টির দোকানকে এক লাখ টাকা জরিমানা
ফিলিপাইনের নকল ওষুধ বিক্রি করায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
সর্বশেষ খবর
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫
ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫
খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media