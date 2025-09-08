ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরে নতুন ডিজি

সরকার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) নিয়োগ দিয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহম্মেদ প্রেষণে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
উল্লেখ্য, সর্বশেষ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন গ্রেড-১ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলীম আখতার খান। তিনি অবসরে যাওয়ার পর ডিজির পদ খালি রয়েছে।