ডাকসু নির্বাচন নিয়ে নিরাপত্তাজনিত কোনও শঙ্কা নেই: ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাজনিত কোনও শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী। নির্বাচন সুষ্ঠু রাখতে ক্যাম্পাসে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ডিএমপির অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।
ডিএমপি কমিশনার জানান, আগামীকাল ২ হাজার ৯৬ জন পুলিশ, ডগ স্কোয়াড, সোয়াট টিম, বিশেষায়িত টিম, সাদা পোশাকধারী ডিবি পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনও শঙ্কা নেই।
সাজ্জাদ আলী বলেন, বহুল আলোচিত ডাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গত এক সপ্তাহ ধরে নানা পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আশা করছি, আগামীকাল বড় কোনও ঘটনা ঘটবে না। ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু থাকবে। প্রয়োজনে তা আরও বাড়ানো হবে। গত এক মাস ধরে ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
তিনি জানান, ডিএমপির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি চেকপোস্ট চালু আছে, কেন্দ্রকেন্দ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, মোবাইল পেট্রোল, ডগ স্কোয়াড, বিশেষায়িত টিম, বোম এক্সপোজাল ইউনিট, সোয়াত টিম, ডিবি (সাদা পোশাক), সিসিটিভি মনিটরিং সেল, স্ট্রাইকিং রিজার্ভ ফোর্স থাকবে। বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন থেকে ইউনিফর্মধারী ১ হাজার ৭ শত ৭১ জন নিয়োজিত আছেন, আগামীকাল তা বেড়ে হবে ২ হাজার ৯৬ জন। এর বাইরে সাদা পোশাকে ডিবি, র্যাব ও বিজিবির সদস্যরা থাকবেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, আজ রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত লাইসেন্সধারী ব্যক্তিরাও অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। আমি আমার ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করলাম।
আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভোটার ও অন্য যে কেউ যেন আইন হাতে তুলে না নেন। যদি অবাঞ্ছিত কেউ ঢোকে তাহলে তাকে যেন পুলিশে সোপর্দ করা হয়। ছোট ঘটনা হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যেন অবহিত করা হয়। আগামীকাল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা রাখছি।
জাল আইডি কার্ড বানানো বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা তথ্য পেয়েছি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া চলমান রয়েছে।
সাইবার বুলিং বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, আমরা অত্যাধুনিক যুগ পার করছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনেক শক্তিশালী যে বিকৃত ঘটনা আসছে, আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি।