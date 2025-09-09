সাবেক সচিব শফিকুলসহ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী আটক

রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের সাতজন নেতা-কর্মীকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সচিব ভুঁইয়া মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতরা দীর্ঘদিন ধরে গোপনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতা পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।