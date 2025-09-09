ফৌজদারি মামলায় অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে পরিপত্র জারি

ফৌজদারি মামলায় অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ করে পরিপত্র জারি করেছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন-১ শাখা থেকে জারি করা এ পরিপত্রে কমিটি ও তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়।
পরিপত্রে বলা হয়, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে জনবান্ধক ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮ এ ধারা ১৭৩এ সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হয়রানিমূলকভাবে কারও নাম কোনও মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) অন্তর্ভুক্ত করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং এরূপ প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে আদালত অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদানের বিধান করা হয়েছে। উক্ত অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করার লক্ষ্যে জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকা এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ের জন্য তিনটি কমিটি গঠন করা হয়।
জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সদস্য থাকবেন পুলিশ সুপার ও পাবলিক প্রসিকিউটর। আর সদস্যসচিব থাকবেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম অ্যান্ড অপস।
মেট্রোপলিটন পর্যায়ের কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার। সদস্য থাকবেন বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি ও বিজ্ঞ মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর। সদস্যসচিব থাকবেন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।
মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। সদস্য হিসেবে থাকবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েল সিনিয়র সচিব, আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, আইন শাখার যুগ্ম সচিব এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। যিনি যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয়। সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন-১ শাখার একজন উপসচিব কিংবা সিনিয়র সহকারী সচিব।