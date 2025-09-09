ফলাফল গণনায় অনিয়ম হলে শিক্ষার্থীরা মানবে না: ভিপি প্রার্থী আবিদ

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল গণনায় অনিয়ম হলে শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ভোট গণনায় প্রভাব বিস্তার করতে সারা দেশের জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের আশেপাশে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আমাদের দৃষ্টিতে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী ভোট হয়নি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোট শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘সকাল থেকেই আমরা বিভিন্ন অভিযোগ জানিয়ে আসছি। কিন্তু প্রশাসন কর্ণপাত করেনি। টিএসসিতে শিবিরের প্যানেলের প্রার্থীদের সিল মারা ব্যালট পাওয়া গেলেও সেটার পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এর বাইরেও ১২টি অভিযোগ দিয়েছি। তারা শুধু আশ্বাস দিয়েছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘টিএসসিতে আমাদের একজন ছাত্রী কর্মী লিফলেট বিতরণ করতে গেলে তার ছাত্রত্ব বাতিল করার হুমকি দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। এসব কারণে ভোট প্রশ্নবিদ্ধ। তারপরও আমরা এখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আছি। কোনও অন্যায় আমরা মেনে নেবো না।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন একই প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামীম ও এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ।