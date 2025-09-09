X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফলাফল গণনায় অনিয়ম হলে শিক্ষার্থীরা মানবে না: ভিপি প্রার্থী আবিদ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৩
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানসহ অন্যান্যরা

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল গণনায় অনিয়ম হলে শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ভোট গণনায় প্রভাব বিস্তার করতে সারা দেশের জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের আশেপাশে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আমাদের দৃষ্টিতে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী ভোট হয়নি।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোট শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন। 

ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘সকাল থেকেই আমরা বিভিন্ন অভিযোগ জানিয়ে আসছি। কিন্তু প্রশাসন কর্ণপাত করেনি। টিএসসিতে শিবিরের প্যানেলের প্রার্থীদের সিল মারা ব্যালট পাওয়া গেলেও সেটার পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এর বাইরেও ১২টি অভিযোগ দিয়েছি। তারা শুধু আশ্বাস দিয়েছেন।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘টিএসসিতে আমাদের একজন ছাত্রী কর্মী লিফলেট বিতরণ করতে গেলে তার ছাত্রত্ব বাতিল করার হুমকি দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। এসব কারণে ভোট প্রশ্নবিদ্ধ। তারপরও আমরা এখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আছি। কোনও অন্যায় আমরা মেনে নেবো না।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন একই প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামীম ও এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ।

/এমকে/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার ভুয়া সাংবাদিক জাহিদ কারাগারে
উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ডাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, চলছে গণনা
টিএসসিতে হেনস্তার শিকার সহকারী প্রক্টর, ছাত্রদল-শিবির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার ভুয়া সাংবাদিক জাহিদ কারাগারে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার ভুয়া সাংবাদিক জাহিদ কারাগারে
ফরিদপুরে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে অবরোধ, জনভোগান্তি
ফরিদপুরে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে অবরোধ, জনভোগান্তি
মা-নবজাতকের যত্নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যশিক্ষা: গবেষণা
মা-নবজাতকের যত্নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যশিক্ষা: গবেষণা
‘আবু সাঈদের সুরতহালে ছররা গুলির আঘাতের কথা লেখা যাবে না’
রংপুর পুলিশের এসি বললেন‘আবু সাঈদের সুরতহালে ছররা গুলির আঘাতের কথা লেখা যাবে না’
সর্বাধিক পঠিত
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media