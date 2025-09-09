ছাত্রদল নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে: এস এম ফরহাদ

ছাত্রদল নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র শিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ। ফরহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট থেকে জিএস পদপ্রার্থী।
তিনি বলেন, ছাত্রদল আমাদের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছে, কিন্তু তার কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। আমরা এটাই বলবো যে, তারা নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেনি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সিনেট ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
ডাকসু নির্বাচনে যেসব কেন্দ্রেই অভিযোগ উঠছে— সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে জানান ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ।
তিনি ছাত্রদলকে ছাত্রলীগ না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ শিক্ষকদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করতো, আজকে ছাত্রদলের ভাইয়েরা সেই ধরণের আচরণ করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। শিক্ষকদের সঙ্গে সব সময়ই আমাদের ভালো ব্যবহার করতে হবে।