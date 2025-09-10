X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এস আলম ও সিকদার গ্রুপের ২৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১২আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১২
দুর্নীতি দমন কমিশন

নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদারসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

মামলায় সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার, তার ভাই ও গ্রুপের পরিচালক রিক হক সিকদার এবং তাদের তিন বোন মমতাজুল হক সিকদার, লিসা ফাতেমা হক সিকদার ও পারভীন হক সিকদারকে আসামি করা হয়েছে। রিক হক সিকদারের ছেলে জন হক সিকদারকেও আসামি করা হয়েছে। এছাড়া, এম এস কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপারস ও ম্যাম ইমপেক্সের স্বত্ত্বাধিকারী মো. সালাউদ্দিন, মাহবুব এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধিকারী সৈয়দ মাহবুব-ই-করিম, মো. শেখ আলম ও মনিশংকর বিশ্বাসকে আসামি করা হয়েছে।

মামলায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ছাড়া অন্য যাদের আসামি করা হয়েছে, তারা হলেন- ব্যাংকটির সাবেক সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপক এম এম মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জহুরুল হক, সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মো. আলী, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, সাবেক পরিচালক ফারজানা পারভীন, আতিকুর নেসা, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক মোহাম্মদ ইসহাক, আহমদ মুক্তাদির আরিফ, ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক মনোনীত পরিচালক খন্দকার ইফতেখার আহমদ, বদরুন নেছা, জামাল মোস্তফা চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোল্লা ফজলে আকবর ও সাবেক পরিচালক মো. ওয়াহিদুল আলম শেঠ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, রন হক সিকদার, যিনি প্রোপ্রাইটর বেঙ্গল ও এন্ডএম সার্ভিসেসের নামে ২০১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর ব্যাংকের কাওরান বাজার শাখায় হিসাব খোলেন। একই দিনে তিনি পাওয়ার প্লান্টের দুটি কার্যাদেশ বাস্তবায়নের কথা বলে ১৫০ কোটি টাকার বাই-মুরাবাহা ঋণের আবেদন করেন। তবে দুদকের তদন্তে এমন কোনও কার্যাদেশ বা জামানতের তথ্য পাওয়া যায়নি।

/জেইউ/আরআইজে/
বিষয়:
মামলাদুদকদুর্নীতি
সম্পর্কিত
যে কারণে বরখাস্ত হলেন বিআইডব্লিউটিএ’র দুই কর্মকর্তা
চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ আবারও গ্রেফতার
আদালত ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিলো আসামি
সর্বশেষ খবর
নারায়ণগঞ্জে পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর
নারায়ণগঞ্জে পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর
‘প্রস্তাব পেলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের বাফার জোনে সেনা পাঠাবে বাংলাদেশ’
‘প্রস্তাব পেলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের বাফার জোনে সেনা পাঠাবে বাংলাদেশ’
রাজউক টাকা মওকুফ করেছে, বললে শোধ করে দিতাম
আদালতকে এবিএম খায়রুল হকরাজউক টাকা মওকুফ করেছে, বললে শোধ করে দিতাম
নেপালের জেন-জিদের প্রতিনিধি সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি
সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগনেপালের জেন-জিদের প্রতিনিধি সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি
সর্বাধিক পঠিত
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
ফেসবুক পোস্টডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media