বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
স্বাস্থ্যখাতে 'দুর্নীতির হোতা' মিঠু গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৬
মোতাজ্জরুল ইসলাম মিঠু

 

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির হোতা হিসেবে পরিচিত মোতাজ্জরুল ইসলাম মিঠুকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিবির যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম৷ 

তিনি জানান,  বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর গুলশানের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্বাস্থ্যখাতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারিতে ছিলেন।

ডিবি জানিয়েছে, মিঠু জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত  জানানো হবে।

/এবি/এম/
