বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৭আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৭
প্রতীকী ছবি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও পাঁচ নেতাকর্মীকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) খিলগাঁও থানা পুলিশ।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে পৃথক অভিযানে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে ডিবি ও খিলগাঁও থানা পুলিশ।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহিদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি হেদায়েত উল্লাহ সরকার (৪০); ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী যুবলীগের সহ-সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন (৫৮); ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফ হাসান অনু (৫৩); বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আ. রাজ্জাক (৪৭); গোপালগঞ্জ সদর থানা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম ফিরোজ মাহমুদ।

ডিবি সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সালাউদ্দিন সুমন হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি এস এম ফিরোজ মাহমুদকে রাজধানীর পশ্চিম আগারগাঁও এলাকা থেকে গ্রেফতার করে খিলগাঁও থানা পুলিশ।

খিলগাঁও থানা সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৯ জুলাই দক্ষিণ বনশ্রীর ২ নম্বর জামে মসজিদের সামনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল চলাকালে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা গুলিবর্ষণ করলে সালাউদ্দিন সুমন নিহত হন। এ ঘটনায় ভিকটিমের স্ত্রী ফাতমা আক্তার তমা বাদী হয়ে খিলগাঁও থানায় হত্যা মামলা করেন।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ডিবি ও খিলগাঁও থানা পুলিশ।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
আওয়ামী লীগপুলিশগ্রেফতারডিএমপিবাংলাদেশ ছাত্রলীগডিবি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
