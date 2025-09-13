X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১০

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৮আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৮
মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি/বাংলা ট্রিবিউন

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় গ্রেফতার ব্যক্তিদের হেফাজত হতে দুটি সামুরাই উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- মো. দুলাল মিয়া (২৭) গোলাম রাব্বি ওরফে বাপ্পি (১৯), মো. শাকিল হাওলাদার (২৫), মো. বাপ্পি (৩০), মো. হৃদয় হোসেন (৩০),  মো. বিজয় (১৮), মো. ইজাজুল হোসেন (১৮), মো. কামাল হোসেন (৩২), মো. বাবু ওরফে ছোট বাবু (৩০) ও মো. সুমন (৩২)।

মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, দস্যুতা মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

/আইএ/এমএইচআর/
ডিএমপি
