শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
রিমান্ড শেষে কারাগারে আনিস-সালমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১০
শেখ হাসিনার বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান (বাঁয়ে) এবং সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক/কোলাজ

জুলাই আন্দোলনের সময় সাভার উপজেলার আশুলিয়া থানা এলাকায় সবজি ব্যবসায়ী মো. শাহাবুল ইসলাম শাওন হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং শেখ হাসিনার বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগ তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ দেবনাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত আগস্টে তাদের চার দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এ দিন তাদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির ইন্সপেক্টর মো. খাজা গোলাম কিবরিয়া।

৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথা আদালতকে জানিয়েছিলেন তদন্ত কর্মকর্তা। জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন, যা যাচাই-বাছাই শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আদালতকে জানিয়ে মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন ইন্সপেক্টর মো. খাজা গোলাম কিবরিয়া। পরে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

শাওন হত্যা মামলার এজাহার অনুযায়ী, শাহাবুল ইসলাম শাওন আশুলিয়া থানা এলাকায় ভ্যানগাড়িতে করে সবজি বিক্রি করতেন। ৪ আগস্ট তিনি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। আশুলিয়ার বাইপাইল মোড়ে আরএমএসটি বিল্ডিংয়ের পাশে আন্দোলনের সময় আসামিদের ছোড়া গুলিতে তিনি নিহত হন। এ ঘটনায় তার বড় ভাই মো. তৌহিদুল মিয়া আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। এতে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ১৮ জনের এবং আরও ৩০০-৪০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়।

