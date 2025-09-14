X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
পল্লবীতে চাঁদা না পেয়ে ভাইকে গুলি, বোনকে ছুরিকাঘাত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৭আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৭
ম্যাপ

রাজধানীর পল্লবীর কালশী আদর্শনগর এলাকায় চাঁদা না পেয়ে ভাইকে গুলি ও বোনকে ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিউল আলম এ তথ্য জানান।

আহতরা হলেন— সুমন মিয়া (৩২) ও লাভলী বেগম (৪৫)। দুজনই কালশী এলাকার বাসিন্দা।

আহত সুমনের স্ত্রী মাহিমা জানান, সুমন একজন সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবসায়ী। শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে কালশী আদর্শনগর ২২ তলা বিল্ডিংয়ের পেছনে স্থানীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ শরীফ, কবিরসহ পাঁচ-ছয় জন তার কাছে চাঁদা দাবি করে। এ নিয়ে লাভলী বেগমের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা লাভলীকে ছুরিকাঘাত করে। সুমন এগিয়ে গিয়ে চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করলে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, রাতে আহতরা ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। তাদের মধ্যে সুমনের অবস্থা গুরুতর।

এ বিষয়ে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিউল আলম বলেন, এ বিষয়ে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন।

/এআইবি/এবি/আরকে/
বিষয়:
গুলিবিদ্ধচাঁদাবাজি
সর্বশেষ খবর
ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য যে ফর্মুলা দিলেন শোয়েব মালিক 
নেপালে সহিংসতার পেছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে: সুশীলা কার্কি
বাবা-মায়ের কবরে শায়িত হবেন ফরিদা পারভীন, চলছে প্রস্তুতি
দুর্নীতির মামলা: স্ত্রীসহ রিমান্ডে ছাগলকাণ্ডের মতিউর
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
