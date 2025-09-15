রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় দালালবিরোধী অভিযান চালিয়ে চার জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন র্যাব-২ এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
র্যাব-২ এর সিনিয়র এএসপি আসিফ জানায়, সংঘবদ্ধ একটি দালাল চক্র দীর্ঘদিন ধরে পাসপোর্ট ফরম পূরণ, ফরম সত্যায়ন, কাগজপত্রে ঘাটতি দেখানো, এমনকি ৫-৬ হাজার টাকার বিনিময়ে ভেরিফিকেশন ছাড়াই অতি দ্রুত পাসপোর্ট করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে আসছিল। পাসপোর্ট প্রার্থীরা প্রলুব্ধ না হলে নানা কৌশলে তাদের হয়রানি করা হতো।
কর্তৃপক্ষের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ও মাইকিং সত্ত্বেও দালাল চক্রের কার্যক্রম বন্ধ না হওয়ায় র্যাব-২ গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার র্যাবের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদের নেতৃত্বে আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
র্যাব-২ আরও জানায়, এ সময় চার জনকে হাতেনাতে আটক করে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। র্যাব জানায়, ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের হয়রানি রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।