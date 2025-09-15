X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নতুন মামলায় গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৭আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৭
পুলিশের হেফাজতে আনিসুল হক

জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর মিরপুর মডেল থানা এলাকায় হাদিস মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ মিজবাহ উর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন।

এর আগে, আনিসুল হককে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মো. হোসনে মোবারক আসামিকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। পরে সেটি মঞ্জুর করেন আদালত। 

মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট মিরপুর থানার এলাকায় হাদিস মিয়া আন্দোলনে অংশ নেন। ওইদিন তিনি গুলিতে গুরুতর আহত হন। পরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এ ঘটনায় গত ২৮ মার্চ ভুক্তভোগীর পরিবার বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানার হত্যাচেষ্টা মামলা করেন।

২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে আনিসুল হককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন তাকে নিউমার্কেট থানার হত্যা মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আনিসুল হক
সম্পর্কিত
রিমান্ড শেষে কারাগারে আনিস-সালমান
আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে
রিমান্ড শেষে কারাগারে আনিসুল-সালমান
সর্বশেষ খবর
গাড়ি পোড়ানোর মামলা: ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭৭ জনকে অব্যাহতি
গাড়ি পোড়ানোর মামলা: ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭৭ জনকে অব্যাহতি
‘এই অর্জন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’
‘এই অর্জন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’
ছাদের পানি পড়া নিয়ে বিবাদে ভাই-ভাতিজাদের হাতে ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগ
ছাদের পানি পড়া নিয়ে বিবাদে ভাই-ভাতিজাদের হাতে ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগ
আরও দুই জনের জবানবন্দি শেষ হলে শেখ হাসিনার মামলায় যুক্তিতর্ক শুরু
আরও দুই জনের জবানবন্দি শেষ হলে শেখ হাসিনার মামলায় যুক্তিতর্ক শুরু
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media