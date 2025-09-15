X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
নাশকতার মামলা থেকে মির্জা আব্বাসসহ ২৯ জনকে অব্যাহতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬
মির্জা আব্বাস

রাজধানীর রমনা থানার নাশকতা মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ ২৯ নেতাকর্মীকে অব্যাহতির আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান এ আদেশ দেন। এদিন আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেসবাহ ও জাকির হোসেন জুয়েল অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন। শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। এদিন আদালতের এজলাসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু।

এ মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, বিএনপি নেতা মীর সরাফত আলী সপু, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ হাবিব, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার, যুবদল নেতা হামিদুর রহমান হামিদ।

আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন জুয়েল বলেন, আজ মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। আদালত এ বিষয়ে শুনানি শেষে মামলাটি প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে অব্যাহতি দেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২ মার্চ রমনা থানার শান্তিনগর এলাকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। এ সময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বিএনপির ওপর হামলা করে ও অনেককে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় রমনা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. আশফাক রাজীব হাসান বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতমির্জা আব্বাস
জাকসু নির্বাচন নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান শিক্ষক নেটওয়ার্কের
বিক্ষোভে উত্তাল ভাঙ্গা, থানা ও উপজেলা পরিষদে হামলা-ভাঙচুর
নেপালে চালু হচ্ছে সরকারি পরিষেবা
চশমাও নয় চোখের অস্ত্রোপচারও নয়, সমাধান মিলবে ড্রপেই
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
