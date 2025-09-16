X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসুর ভোট পুণরায় ‘ম্যানুয়ালি’ গণনার আবেদন উমামার

ঢাবি প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৪৮আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৪৮
উমামা ফাতেমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট নতুন করে সনাতনী (ম্যানুয়ালি) পদ্ধতিতে গণনার করার জন্য আবেদন করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের পরাজিত ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন তিনি।

আবেদনে উমামা লেখেন, ‘আমরা স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের পক্ষ থেকে সদ্য অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর নির্বাচনকেন্দ্রিক স্বচ্ছতা যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কেন্দ্রের ভোটদাতাদের তালিকার কপি, ওএমআর মেশিনের পরিবর্তে ম্যানুয়ালি পুনরায় ভোট গণনা এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশের সিসিটিভি ফুটেজ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করার অনুরোধ করছি।’

বিষয়:
ডাকসুভোটউমামা ফাতেমাডাকসু নির্বাচন
মিয়ানমারে পণ্য পাচারকালে নৌবাহিনীর হাতে আটক ১১
ছেলেকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, আত্মগোপনে থাকা বাবা সিলেটে গ্রেফতার
দোকানিকে হল ভিপির জরিমানা, প্রক্টর বললেন এখতিয়ার নেই
মিরপুরে উদ্ধার করা সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে হামলা-ফাঁকা গুলি
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
