মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউর স্ত্রীসহ রিমান্ড শেষে কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৯
মতিউর রহমান (ফাইল ছবি)

ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান এবং তার স্ত্রী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় এক দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।

এদিন এক দিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুইজনকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারি পরিচালক সাবিকুন নাহার। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন। 

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর)  তাদের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

গত ৬ জানুয়ারি মতিউরের মেয়ে ফারজানা রহমান ঈপ্সিতার নামে ২ কোটি ৪৫ লাখ গোপন ও ৫৩ কোটি ৪১ লাখ টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক মামলাটি দায়ের করে। মামলায় মতিউর রহমানকে সহযোগী আসামি করা হয়।

উল্লেখ্য, ছাগলকাণ্ডের আলোচনার মধ্যে মতিউর রহমানকে এনবিআর থেকে বরখাস্ত হয়। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি মতিউর রহমান এবং তার স্ত্রী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে গ্রেফতার করে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। ওই দিন অস্ত্র মামলায় মতিউরের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। আর জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় তার স্ত্রীকে কারাগারে পাঠানো হয়।

 

