১১ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন আসিফ মাহমুদ

‘আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট- দ্বিতীয় পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিনটি নগর মাতৃসদন ও আটটি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে তিনি নবনির্মিত এসব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মাধ্যমে নগরবাসীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১টি সিটি করপোরেশন ও ১৮টি পৌরসভায় ৪৫টি পার্টনারশিপ এলাকায় ৪৫টি নগর মাতৃসদন, ১৬৭টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৩৪টি স্যাটেলাইট কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও পুষ্টি সেবাসহ মোট ১৭ প্রকারের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে।’
বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত এ প্রকল্প নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আসিফ বলেন, ‘প্রকল্পের মাধ্যমে শতকরা ৩০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে এবং অন্যান্য রোগীদের স্বল্প খরচে মানসম্মত সেবা দেওয়া হচ্ছে।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।’ এ সময় প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থায়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংককে অনুরোধ জানান আসিফ মাহমুদ।
উল্লেখ্য, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১,২০৯ কোটি ২৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা এবং প্রকল্প অধিভুক্ত জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ। প্রকল্পের আওতায় ডিপোজিট পদ্ধতিতে এলজিইডির মাধ্যমে প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত তিনটি নগর মাতৃসদন ও আটটি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো।
অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।’
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। অনুষ্ঠানে ‘গেস্ট অব অনার’ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইয়ুন জিওং। এছাড়াও সিটি করপোরেশনের প্রশাসক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।