পুলিশকে ৯৮ কম্পিউটার-প্রিন্টার উপহার দিলো চীন দূতাবাস

চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে পুলিশকে ৪৯টি কম্পিউটার ও ৪৯টি প্রিন্টার উপহার দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন আইজিপি বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব উপহার হস্তান্তর করেন।
আইজিপি চীনা রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ‘চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী।’ তিনি চীনের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।
সাক্ষাতকালে চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত চীনের নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে আইজিপির সহযোগিতা কামনা করেন। আইজিপি এ ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেন।
এ সময় চীনা দূতাবাস এবং বাংলাদেশ পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।