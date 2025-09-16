X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পুলিশকে ৯৮ কম্পিউটার-প্রিন্টার উপহার দিলো চীন দূতাবাস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪২আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪২
আইজিপি বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব উপহার হস্তান্তর করেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন

চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে পুলিশকে ৪৯টি কম্পিউটার ও ৪৯টি প্রিন্টার উপহার দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন আইজিপি বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব উপহার হস্তান্তর করেন।

আইজিপি চীনা রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ‘চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী।’ তিনি চীনের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

সাক্ষাতকালে চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত চীনের নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে আইজিপির সহযোগিতা কামনা করেন। আইজিপি এ ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এ সময় চীনা দূতাবাস এবং বাংলাদেশ পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/জেইউ/এমএইচআর/
বিষয়:
চীনবাংলাদেশ-চীন সম্পর্কআইজিপি
সম্পর্কিত
৮ দিন বন্ধ থাকবে চীনের ভিসা কার্যক্রম
চীনের হাত ধরে এগোচ্ছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা, আসবে কারিগরি দল
সড়কে কার্বন দূষণ শনাক্তে আধুনিক হাইব্রিড কাঠামো চীনে
সর্বশেষ খবর
আমিরাত ম্যাচের আগে এবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান!
আমিরাত ম্যাচের আগে এবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান!
রাজশাহীতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৮
রাজশাহীতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৮
পরিবহন পুলের ৪০৬ গাড়িচালকের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত
পরিবহন পুলের ৪০৬ গাড়িচালকের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত
বিচার প্রক্রিয়ায় এআই’র অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে
বিচার প্রক্রিয়ায় এআই’র অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media