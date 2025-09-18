X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা জাতীয় নির্বাচনে কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭
সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আয়িজিত সভায় মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী/বাংলা ট্রিবিউন

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব)। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ছাত্র সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা জাতীয় নির্বাচনে কাজে লাগানো হবে।’

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে সচিবালয়ে আয়িজিত এক সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তা প্রস্তুতি ও আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘চাকসু ও রাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনও আশঙ্কা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করে ভোট গণনা হবে। আশা করি এ দুটো নির্বাচন খুবই ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে।’

এ সময় উপস্থিত শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার বলেন, ‘ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন থেকে কী ধরনের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। যেকোনো কারণেই হোক, এই নির্বাচনগুলো জাতীয় আগ্রহে পরিণত হয়েছে। সামনে চাকসু ও রাকসু নির্বাচনও ভালোভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করি।’

আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার), প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, প্রধান উপদেষ্টার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখশ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার মাহবুবুর রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন, পুলিশ মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবু মোহাম্মদ সরোয়ার ফরিদ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, এসবির অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. গোলাম রসূল, পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী, রাজশাহীর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান ও ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক। 

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি আহসান হাবীব পলাশ, রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, ঢাকা পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দীন আহমেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাহবুবর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক রাশিদুল আলম, ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোর প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণ, এনএসআই পরিচালক (রাজনৈতিক উইং) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফারুখ আহমদ মজুমদার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলীমুল ইসলাম আলীম, আনসার ও ভিডিপির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা রহমান, ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জোনায়েত হোসেন, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম।

/জেইউ/এমএইচআর/
বিষয়:
ডিএমপিস্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
