ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৬তম বার্ষিকী এবং বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে চীনা দূতাবাস বিশাল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার চীন দূতাবাস এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস অনুষ্ঠানে একটি ভিডিও বার্তা দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী।
অনুষ্ঠানে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সিনিয়র প্রতিনিধি, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিসহ ৬০০ জনেরও বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে চীনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, প্রবাসী চীনা, গণমাধ্যম পেশাজীবী এবং থিংক ট্যাংক বিশেষজ্ঞরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন তার বক্তব্যে বলেন, ২০২৫ সাল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৬তম বার্ষিকী এবং জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকীকে তুলে ধরে। ৮০ বছর আগে, চীনা জনগণ মানব সভ্যতা রক্ষা এবং বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য অসাধারণ জাতীয় ত্যাগ স্বীকার করেছিল। ৮০ বছর পরে চীন শান্তি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে সেরা ট্র্যাক রেকর্ডসহ প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চীনা জনগণ চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের অলৌকিক সাফল্য অর্জন করেছে। চীন সব সময়ই বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির শক্তি হয়ে থাকবে। বেশ কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং গ্লোবাল গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ পেশ করেছিলেন— যা বৈশ্বিক শাসনের উন্নতিতে চীনা জ্ঞান এবং সমাধানগুলোতে আরও অবদান রেখেছিল। প্রস্তাবের পর থেকে এই উদ্যোগটি বাংলাদেশসহ ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জন করেছে।
চীনা দূতাবাস জানায়, ২০২৫ সালে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০তম বার্ষিকী এবং পাশাপাশি মানুষে মানুষে বিনিময়ের বছর। পাঁচ দশকের বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিময়ের দিকে ফিরে তাকালে চীন ও বাংলাদেশ সবসময়ই ভালো প্রতিবেশী, আন্তরিক বন্ধু এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদার, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের সাথে আচরণ করে এবং উইন-উইন সহযোগিতায় নিয়োজিত রয়েছে। চীন বাংলাদেশের আধুনিকায়নের যাত্রায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে এবং একযোগে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে, একটি অভিন্ন ভবিষ্যত নিয়ে চীন-বাংলাদেশ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করছে।
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৬তম বার্ষিকী এবং বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকীতে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের সেবায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি গ্লোবাল সাউথ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য এর অনুপ্রেরণা ও অবদানের কথা তুলে করেন।
অধ্যাপক ইউনূস গত ৫০ বছরে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়ন পর্যালোচনা করে বলেন যে, চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশীদার। তিনি বাংলাদেশের প্রতি চীনের দীর্ঘদিনের আস্থা, সহায়তা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ ও চীন তাদের ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাবে, যা উভয় দেশ ও বিশ্বের জনগণের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ বয়ে আনবে।
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ জোর দিয়ে বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক স্বার্থের নীতির ওপর ভিত্তি করে চীন অবকাঠামো, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতে সহায়তা প্রদান করেছে, বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং এর জনগণের জন্য বাস্তব সুফল বয়ে এনেছে।
সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী বলেন, দুই দেশের মধ্যে গভীর মানুষে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে।
সংবর্ধনা একটি উৎসব এবং উষ্ণ পরিবেশে পূর্ণ ছিল। ইউনান গোল্ডেন অ্যান্ড সিলভার বার্ড আর্ট ট্রুপ এবং কোয়ানঝৌ আর্ট ট্রুপের অনুষ্ঠান অতিথিদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং জাপানি আগ্রাসন ও বিশ্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে চীনা গণযুদ্ধের প্রতিরোধের বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী স্মরণে ছবি প্রদর্শনীর পাশাপাশি এন্টারপ্রাইজ প্রদর্শন, পর্যটন প্রচার এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার জন্য একাধিক থিমেটিক বুথ ছিল।