মিছিল করার অভিযোগে গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এসএম আশরাফুল আলম আসকরের (৬০) জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
শুক্রবার ( ১৯ সেপ্টেম্বর) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার এ আদেশ দেন।
এ দিন আসকরকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক মো. শরিফুল ইসলাম। আসামিপক্ষের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন পাটোয়ারী জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আজিজুল হক দিদার জামিনের বিরোধিতা করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
গতকাল বিকাল ৩টার দিকে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা থেকে আশরাফুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় এ মাসের ৭ তারিখে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক একেএম নিয়াজউদ্দিন মোল্লা।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ৭ সেপ্টেম্বর দুপুরের দিকে রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন মনিপুরীপাড়ার পার্ক টাউন রেস্টুরেন্টের সামনে পাকারাস্তায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানারসহ মিছিল করে। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য পর পর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য মিরাজুল ইসলামকে আটক করে। অন্যরা পালিয়ে যায়।