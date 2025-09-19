X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিছিল করার অভিযোগে গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮
প্রতীকী ছবি/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এসএম আশরাফুল আলম আসকরের (৬০) জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার ( ১৯ সেপ্টেম্বর) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার এ আদেশ দেন।

এ দিন আসকরকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক মো. শরিফুল ইসলাম। আসামিপক্ষের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন পাটোয়ারী জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আজিজুল হক দিদার জামিনের বিরোধিতা করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গতকাল বিকাল ৩টার দিকে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা থেকে আশরাফুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় এ মাসের ৭ তারিখে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক একেএম নিয়াজউদ্দিন মোল্লা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ৭ সেপ্টেম্বর দুপুরের দিকে রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন মনিপুরীপাড়ার পার্ক টাউন রেস্টুরেন্টের সামনে পাকারাস্তায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানারসহ মিছিল করে। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য পর পর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য মিরাজুল ইসলামকে আটক করে। অন্যরা পালিয়ে যায়।

/এনএইচ/এমএইচআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগআদালতগ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
তেজগাঁওয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেল পলাতক আসামি গ্রেফতার
সনি হত্যা মামলার আসামি টগর এবার অস্ত্র কারবারে, র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার
কুমিল্লায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে মাজারে হামলার ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা
সর্বশেষ খবর
দুই পেনাল্টি ও লাল কার্ডের ম্যাচে মোহামেডানকে ধসিয়ে কিংস চ্যাম্পিয়ন
দুই পেনাল্টি ও লাল কার্ডের ম্যাচে মোহামেডানকে ধসিয়ে কিংস চ্যাম্পিয়ন
বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সমাধানের তাগিদ প্রধান উপদেষ্টার
বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সমাধানের তাগিদ প্রধান উপদেষ্টার
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের যৌথ অনুশীলন
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের যৌথ অনুশীলন
সুনামগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত
সুনামগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media