মোহাম্মদপুরের এসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার: যা বলছে পুলিশ

স্পর্শকাতর সময়ে দায়িত্ব অবহেলা করে খেতে যাওয়ায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) ও থানার দুই কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই ব্যাখ্যা জানানো হয়।
পোস্টে বলা হয়, ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য করা হচ্ছে। ডিএমপির ব্যাখ্যায় বলা হয়, দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্পর্শকাতর সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব বণ্টন ও বিশ্রামের বিষয়গুলো নির্দিষ্ট এসওপি (SOP) দ্বারা পরিচালিত হয়। সদস্যদের খাওয়া ও বিশ্রামের সুযোগ অবশ্যই দেওয়া হয়, তবে সবাই একই সময়ে নয়; পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়, যাতে দায়িত্ব পালন অব্যাহত থাকে।
পোস্টে আরও বলা হয়, ওই তিন কর্মকর্তা এসওপি অনুসরণ করেননি। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মেহেদী হাসানকে ডিএমপি সদর দফতরে এবং পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম ও ডিউটি অফিসার এসআই মাসুদুজ্জামানকে রিজার্ভ ফোর্সে সংযুক্ত করা হয়।