শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
মোহাম্মদপুরের এসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার: যা বলছে পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২০আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২০
পুলিশের লোগো

স্পর্শকাতর সময়ে দায়িত্ব অবহেলা করে খেতে যাওয়ায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) ও থানার দুই কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই ব্যাখ্যা জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য করা হচ্ছে। ডিএমপির ব্যাখ্যায় বলা হয়, দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্পর্শকাতর সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব বণ্টন ও বিশ্রামের বিষয়গুলো নির্দিষ্ট এসওপি (SOP) দ্বারা পরিচালিত হয়। সদস্যদের খাওয়া ও বিশ্রামের সুযোগ অবশ্যই দেওয়া হয়, তবে সবাই একই সময়ে নয়; পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়, যাতে দায়িত্ব পালন অব্যাহত থাকে।

পোস্টে আরও বলা হয়, ওই তিন কর্মকর্তা এসওপি অনুসরণ করেননি। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মেহেদী হাসানকে ডিএমপি সদর দফতরে এবং পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম ও ডিউটি অফিসার এসআই মাসুদুজ্জামানকে রিজার্ভ ফোর্সে সংযুক্ত করা হয়।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশডিএমপি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media