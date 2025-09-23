তেজগাঁও কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘টিএমএস শর্ট ফিল্ম স্ক্রিনিং’

তেজগাঁও কলেজের থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘টিএমএস শর্ট ফিল্ম স্ক্রিনিং ২০২৫’।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় প্রতিষ্ঠানের এক নম্বর অডিটোরিয়ামে আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে।
সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে তেজগাঁও কলেজ কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. মো. মোখলেস উর রহমান। সভাপতিত্ব করবেন তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক শামীমা ইয়ামিন।
অনুষ্ঠানটিতে তেজগাঁও কলেজ থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর নির্মিত ১০টি শর্ট ফিল্ম প্রদর্শিত হবে।
ফিল্মগুলো হলো- হারমোনিকা (শেখ সায়েম হোসেন), হোয়াই? (শাহাদৎ হোসেন তন্ময়), বোঝা (মো. ইবনে সাকিব), স্মাইল (সানজিদা আক্তার), অপেক্ষা (সাজিদ হোসেন), ডিসিশন (মো. জাহিদুল ইসলাম), সাইকোসিন্ড্রোম (এম সাইফুর রহমান), লেট মি ইন (ইয়াসির আদনান অদ্রি, ফজলে রাব্বি মুন্না), মার্ডার (মো. নয়ন ইসলাম লিংকন), এবং ইন্টারোগেশন (মাশরাফি সজিব)।