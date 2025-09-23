X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিউইয়র্কে পুলিশ কর্মকর্তা দিদারের পরিবারের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দিদারুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা

নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর হামলায় প্রাণ হারানো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

স্থানীয় সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তার হোটেলে দেখা করতে আসেন প্রয়াত দিদারুল ইসলামের পরিবার।

এসময় দিদারুল ইসলামের প্রতি সম্মাননা স্বরূপ তার পরিবারের সদস্যদের হাতে একটি ক্রেস্ট তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা।

দিদারুল ইসলামের বাবা মোহাম্মদ আবদুর রব, মা মিনারা বেগম, দুই ছেলে আয়হান ইসলাম ও আজহান ইসলাম, ভাই কামরুল হাসান, ভাইয়ের ছেলে আদিয়ান হাসান, বোন নাদিমা বেগম ও চাচা আহমেদ জামাল উদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এছাড়াও প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘পত্রিকায় ঘটনাটি পড়েছি। পড়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে হলো। টিভিতে দেখেছি নিউইয়র্কে তার শেষ বিদায়ে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল। বহু মানুষের শোক-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। নিউইয়র্কে আসার পরিকল্পনার মধ্যেই আমাদের মনে হয়েছে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।’

পরিবারের সদস্যরা জানান, দিদারুল ইসলাম নিউইয়র্ক পুলিশের একজন দায়িত্বশীল ও প্রশংসিত কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ২০২১ সালে পুলিশ বিভাগে যোগ দেন। ব্রঙ্কসের ৪৭ নম্বর প্রিসিঙ্কটে তিনি কর্মরত ছিলেন। তার দুটি সন্তান রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের পার্ক অ্যাভিনিউয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন ৩৬ বছর বয়সী দিদারুল ইসলাম। দিদারুলের মরদেহে আট থেকে দশটি বুলেটের চিহ্ন ছিল বলে জানিয়েছেন তার পরিবার। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে তিন বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন তিনি।

মৃত্যুর পর তাকে ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ। একইসঙ্গে তাকে মরণোত্তর ‘ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড’ পদে উন্নীত করা হয়। তাকে নিউজার্সির টোটোওয়া ইসলামিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

/এসও/এম/
বিষয়:
পুলিশনিউ ইয়র্কপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা
দুর্বল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা বাড়ানোর তাগিদ প্রধান উপদেষ্টার
নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলো ফ্রান্স
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলো ফ্রান্স
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু
নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা
নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media