মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদসহ কারাগারে ৪

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট এলাকায় মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় মানিকগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌরসভার প্যানেল মেয়র মো. আরশেদ আলী বিশ্বাসসহ (৫৭) চারজনের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র আদালত এ আদেশ দেন।
কারাগারে যাওয়া অপর আসামিরা হলেন— রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি অবিমন্যু বিশ্বাস অভি (৩৫), আমিনুল হক ফয়সাল (৪৬) ও মো. বেলাল হোসেন তুহিন (৩০)।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন আসামিদের আদালতের হাজতখানায় উপস্থিত করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান। অপরদিকে আসামির আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আসামিদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক।
এর আগে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার রামপুরা টিভি সেন্টারের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ মে বিকালে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অজ্ঞাতনামা ৪০/৫০ জন নেতাকর্মী রমনা থানার মালিবাগ রেলগেট থেকে মৌচাকে বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা সরকার ও রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা বিঘ্ন, ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রবিরোধী মিছিল বের করে। আসামিরা নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে মিলিত হয়ে উগ্র ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেয়। এ ঘটনায় রাজধানীর শাহজাহানপুর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।