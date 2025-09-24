পটুয়াখালী ও ময়মনসিংহের সাবেক দুই পৌর মেয়র রিমান্ডে

জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানী ঢাকার একটি হত্যা মামলায় পটুয়াখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন।
এদিন একই আদালত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও গফরগাঁও পৌরসভার সাবেক মেয়র কায়সার আহাম্মদের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। একই মামলায় রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি খায়রুল খান জুয়েলকে ৪ দিনের রিমান্ডে দিয়েছেন আদালত।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন পৃথক মামলার এই তিন আসামিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। গুলশান জোনাল টিম ডিবির পরিদর্শক এ এন এম নুরুজ্জামান ও বাড্ডা থানার পরিদর্শক মো. মোজাম্মেল হক মামুন পৃথক আবেদনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অতিরিক্ত প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন৷ শুনানি শেষে বিচারক তাদের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
হত্যা মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলনের সময় গতবছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর বাড্ডার লিংক রোড এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন হাফেজ মাসুদুর রহমান। সেদিন দুপুর তিনটার দিকে আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হন তিনি। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গতবছরের ৯ নভেম্বর বাড্ডা থানায় হত্যা মামলা হয়। এ মামলায় পটুয়াখালী পৌরসভার মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ।
আরেক মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটার দিকে গুলশান-১ এলাকার ১৩৬ নম্বর রোডের জব্বার টাওয়ারের পাশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের অজ্ঞাতনামা নেতাকর্মীদের দেশবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ ঘটনায় সেদিন গুলশান থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা হয়।
এই মামলায় কায়সার আহাম্মদ ও খায়রুল খান জুয়েলকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।