ক্লাব ডি মাদ্রিদে প্রধান উপদেষ্টাকে যোগদানের আমন্ত্রণ

ক্লাব ডি মাদ্রিদের সভাপতি এবং স্লোভেনিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি ড্যানিলো টার্ক বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে তার হোটেলে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে দেখা করেছেন। তাদের বৈঠকে ড্যানিলো টার্ক প্রফেসর ইউনূসকে সংগঠনের সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি ক্ষুদ্র ঋণে প্রফেসর ইউনূসের অগ্রণী কাজের প্রশংসা করে এর বৈশ্বিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, 'আমাদের ইভেন্টে অংশ নিতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করব। বাংলাদেশে বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক রূপান্তর চলছে সে সম্পর্কে আপনার অন্তর্দৃষ্টির আমরা অত্যন্ত প্রশংসা করি।
বাংলাদেশে সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করে তুর্ক বলেন, এই আন্দোলন বিশ্বকে বিস্মিত করেছে এবং বিশ্ব নেতাদের এ ধরনের রূপান্তর আরও ভালোভাবে বোঝার ওপর গুরুত্বারোপ করছে।
অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক চর্চাকে উৎসাহিত করার প্রয়াসের প্রতি তিনি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন।
প্রধান উপদেষ্টা এই আমন্ত্রণকে স্বাগত জানিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারে বাংলাদেশের চলমান অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।তিনি বলেন, 'আমরা এখনও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, কীভাবে দেশকে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তা নির্ধারণ করছি।
তিনি বলেন, 'আমাদের মনোযোগ এই পথেই রয়ে গেছে।"
ক্লাব ডি মাদ্রিদ সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীদের বিশ্বের বৃহত্তম গনতান্ত্রিক ফোরাম যারা অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক অনুশীলনকে শক্তিশালী করতে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের কল্যাণ উন্নত করতে তাদের ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বব্যাপী পৌঁছানোর সুযোগ নেয়।
সভায় এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোর্শেদও উপস্থিত ছিলেন।