X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য কো-অর্ডিনেটরের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৫আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৫
সচিবালয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

অন্তবর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য বিষয়ক কো-অর্ডিনেটর এহসান আফজাল খান।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে সচিবালয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর উপায়, অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গতিশীল করা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘আমাদের দেশে সিমেন্ট খাতের মূল কাঁচামাল আমদানি নির্ভর। বিশেষ করে লাইম স্টোন ও নির্মাণকাজে ব্যবহার যোগ্য স্টোন। আমাদের বছরে ৫০ মিলিয়ন টন স্টোন প্রয়োজন হয়। এটি আমাদানির জন্য দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্য সংযোগ বাড়ানো দরকার।’

তিনি বলেন, ‘লেবার প্রডাক্টিভিটি, ইউটিলিটি প্রোপরশন, লজিস্টিক এক্সিলেন্স, কস্ট টু ফিন্যান্স ও মার্কেট একসেস নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুই দেশের লিমিটেড বাণিজ্য বাস্কেটকে বড় করার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমবে এবং জনগণের সম্পর্ক উন্নয়ন হবে।’

এসময় তিনি বাংলাদেশের রফতানিকারকদের জন্য পাকিস্তানের বাজারে আরও সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য বিষয়ক কো-অর্ডিনেটর এহসান আফজাল খান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করতে এবং বাণিজ্যিক সুবিধা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ‘আমরা দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো, বাণিজ্য মিশন বিনিময় এবং ট্যারিফ ও অ-ট্যারিফ বাধাগুলো কমানোর মাধ্যমে বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে চাই।’

বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান ও অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

/এসআই/এম/
বিষয়:
পাকিস্তানবাণিজ্য উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক
বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারিতে বিশেষ সেলপাকিস্তানে কোটি টাকার বিয়ে, খতিয়ে দেখছে কর কর্তৃপক্ষ
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই
বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই
বাংলাদেশ-ইতালি বাণিজ্য ফোরাম গঠনের প্রস্তাব
বাংলাদেশ-ইতালি বাণিজ্য ফোরাম গঠনের প্রস্তাব
ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করছে জামায়াত, অভিযোগ রিজভীর
ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করছে জামায়াত, অভিযোগ রিজভীর
গাজায় শান্তি রক্ষায় অবদান রাখতে চায় বাংলাদেশ
গাজায় শান্তি রক্ষায় অবদান রাখতে চায় বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media